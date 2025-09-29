Trump riceve premier israeliano Netanyahu | Fiducioso di raggiungere accordo a Gaza – Il video

Open.online | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Agenzia Vista) Usa, 29 settembre 2025 "Sono molto fiducioso di raggiungere l'accordo a Gaza". Lo ha detto Donald Trump accogliendo alla Casa Bianca il premier Benjamin Netanyahu. White House Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

