Trump presenta il piano in 20 punti per Gaza | cessate il fuoco ostaggi liberi e Board of Peace con Tony Blair Ma Hamas dice di no
Il documento diffuso dalla Casa Bianca segna un passaggio cruciale nella crisi della Striscia di Gaza. Si tratta di un testo in 20 punti che l’amministrazione guidata da Donald Trump definisce “il percorso” per mettere fine al conflitto. Al centro del piano c’è la promessa che, se Israele e Hamas dovessero accettare le condizioni, la guerra si concluderebbe immediatamente. Le forze israeliane dovrebbero ritirarsi fino a una linea concordata per permettere la liberazione degli ostaggi: durante questa fase tutte le operazioni militari, compresi i bombardamenti aerei e l’artiglieria, sarebbero sospese e le linee del fronte congelate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Gaza, il piano di Trump in 20 punti: da ostaggi e aiuti fino a governo provvisorio - Israele è il primo step Stop alla guerra, rilascio degli ostaggi rapiti in Israele entro 72 ore dall'accordo, amnistia per i memb ... Si legge su msn.com
Cosa prevede il piano USA di 20 punti per la pace a Gaza presentato da Trump alla Casa Bianca - Dopo aver ricevuto il premier israeliano Benjamin Netanyahu, il numero uno della Casa Bianca Donald Trump ha presentato il suo piano di pace in 20 punti ... Scrive fanpage.it