Trump presenta il piano in 20 punti per Gaza | cessate il fuoco ostaggi liberi e Board of Peace con Tony Blair Ma Hamas dice di no

Thesocialpost.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il documento diffuso dalla Casa Bianca segna un passaggio cruciale nella crisi della Striscia di Gaza. Si tratta di un testo in 20 punti che l’amministrazione guidata da Donald Trump definisce “il percorso” per mettere fine al conflitto. Al centro del piano c’è la promessa che, se Israele e Hamas dovessero accettare le condizioni, la guerra si concluderebbe immediatamente. Le forze israeliane dovrebbero ritirarsi fino a una linea concordata per permettere la liberazione degli ostaggi: durante questa fase tutte le operazioni militari, compresi i bombardamenti aerei e l’artiglieria, sarebbero sospese e le linee del fronte congelate. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

