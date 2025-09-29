Trump-Netanyahu negoziati fiume sul dopoguerra a Gaza Il premier israeliano costretto a scusarsi col Qatar per l’attacco su Hamas a Doha – Il video

È in corso alla Casa Bianca l’atteso incontro tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu per discutere del piano di cessate il fuoco e ricostruzione di Gaza predisposto dall’inviato Usa Steve Witkoff. «Sono molto fiducioso che raggiungeremo l’accordo su Gaza», ha detto Trump accogliendo alla Casa Bianca il premier israeliano per la quarta volta dall’inizio del suo secondo mandato. Poi i due si sono chiusi in lunghi conciliaboli insieme ai più stretti collaboratori. La conferenza stampa, in origine in programma alle 19.15, è slittata di oltre un’ora. Segno con ogni probabilità che l’intesa tra Usa e Israele (e Paesi arabi) sul piano per il futuro di Gaza ancora non c’è. 🔗 Leggi su Open.online