Trump-Netanyahu l’incontro chiave su Gaza Ostaggi disarmo Stato palestinese | cosa prevede il piano Usa e cosa manca per l’accordo
A poco meno di due anni dall’inizio della guerra «totale» tra Israele e Hamas, con la strage del 7 ottobre, torna a farsi fortissima la pressione americana sui belligeranti perché accettino un cessate il fuoco e una svolta condivisa per il futuro della Striscia di Gaza. Il nuovo piano per la fine delle ostilità lo ha messo a punto l’inviato speciale Usa Steve Witkoff e sarà al centro del faccia a faccia di oggi tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca. I due leader, che vantano da sempre un rapporto politico e personale eccellente ma i cui interessi e obiettivi non sempre coincidono, si vedranno oggi a Washington per la quarta volta dall’inizio del secondo mandato di Trump. 🔗 Leggi su Open.online
