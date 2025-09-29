Trump-Netanyahu l’incontro chiave su Gaza Ostaggi disarmo Stato palestinese | cosa prevede il piano Usa e cosa manca per l’accordo

Open.online | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A poco meno di due anni dall’inizio della guerra «totale» tra Israele e Hamas, con la strage del 7 ottobre, torna a farsi fortissima la pressione americana sui belligeranti perché accettino un cessate il fuoco e una svolta condivisa per il futuro della Striscia di Gaza. Il nuovo piano per la fine delle ostilità lo ha messo a punto l’inviato speciale Usa Steve Witkoff e sarà al centro del faccia a faccia di oggi tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca. I due leader, che vantano da sempre un rapporto politico e personale eccellente ma i cui interessi e obiettivi non sempre coincidono, si vedranno oggi a Washington per la quarta volta dall’inizio del secondo mandato di Trump. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: trump - netanyahu

Terminato il secondo incontro Trump-Netanyahu: è durato poco più di un'ora

Casa Bianca, terminato il secondo incontro Trump-Netanyahu: è durato poco più di un'ora

Strette di mano e abbracci: l’arrivo di Netanyahu e la moglie alla Casa Bianca. L’incontro con Trump

trump netanyahu l8217incontro chiaveGaza, oggi il vertice Trump-Netanyahu alla Casa Bianca - Il premier israeliano, negli Stati Uniti, sarà chiamato a dare una risposta all’ultimo piano Usa per la fine della guerra e il rilascio degli ostaggi. Si legge su editorialedomani.it

trump netanyahu l8217incontro chiavePiano per Gaza, Trump e Netanyahu alla Casa Bianca. Il presidente Usa: ce la farò - Il premier israeliano: serve liberare gli ostaggi e smilitarizzare la Striscia” ... Segnala italiaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Netanyahu L8217incontro Chiave