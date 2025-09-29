Trump lancia il piano di pace per Gaza | Israele non potrà annetterla tutte le condizioni

Un piano di pace internazionale per mettere fine alla guerra a Gaza e "avviare un percorso per l'autodeterminazione del popolo palestinese", perché "Israele non annetterà Gaza". Sono i passaggi chiave contenuti nel piano con venti punti presentato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel giorno del bilaterale alla Casa Bianca con il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Trump ha parlato di un piano che scatterà dal momento in cui verrà accettato da Israele e da Hamas. Gaza viene immaginata come una "zona deradicalizzata e senza minacce terroristiche", promuovendo la sicurezza per Israele e i Paesi vicini. 🔗 Leggi su Iltempo.it

