Trump lancia il Consiglio per la Pace L’Italia | Pronti a fare la nostra parte

«Oggi è un giorno storico per la pace». Così si è espresso il presidente americano, Donald Trump, annunciando che il Piano per la Striscia di Gaza è stato accettato dal premier israeliano,Benjamin Netanyahu, presente al suo fianco nella conferenza stampa. Il tycoon è convinto di essere «più che vicino» a «un accordo di pace su Gaza»: crede infatti che «Hamas accetterà». Ma qualora avvenisse il contrario, darà pieno sostegno «a Bibi nel fare quello che deve». D’altra parte Netanyahu, rivolgendosi a Trump, ha affermato: «Accetto il tuo pianoper mettere fine alla guerra a Gaza». Ma ha avvisato che «se Hamas respinge il piano o se presumibilmente lo accetta, e poi fa praticamente di tutto per contrastarlo, allora Israelefinirà il lavoro da solo». 🔗 Leggi su Panorama.it

