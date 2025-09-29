Trump lancia il Consiglio per la Pace L’Italia | Pronti a fare la nostra parte

Panorama.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Oggi è un giorno storico per la pace». Così si è espresso il presidente americano, Donald Trump, annunciando che il Piano per la Striscia di Gaza è stato accettato dal premier israeliano,Benjamin Netanyahu, presente al suo fianco nella conferenza stampa.  Il tycoon è convinto di essere «più che vicino» a «un accordo di pace su Gaza»: crede infatti che «Hamas accetterà». Ma qualora avvenisse il contrario, darà pieno sostegno «a Bibi nel fare quello che deve». D’altra parte Netanyahu, rivolgendosi a Trump, ha affermato: «Accetto il tuo pianoper mettere fine alla guerra a Gaza». Ma ha avvisato che «se Hamas respinge il piano o se presumibilmente lo accetta, e poi fa praticamente di tutto per contrastarlo, allora Israelefinirà il lavoro da solo». 🔗 Leggi su Panorama.it

trump lancia il consiglio per la pace l8217italia pronti a fare la nostra parte

© Panorama.it - Trump lancia il Consiglio per la Pace. L’Italia: «Pronti a fare la nostra parte»

In questa notizia si parla di: trump - lancia

Elon Musk lancia il suo “America Party” e Trump lo attacca: “Una mossa ridicola”

Billie Joe Armstrong, dei Green Day, lancia dal palco un coro contro Donald Trump

«Concentrare una grande forza in un piccolo punto». Musk lancia la sfida a Trump ispirandosi al generale tebano Epaminonda

trump lancia consiglio paceTrump lancia il Consiglio per la Pace. L’Italia: «Pronti a fare la nostra parte» - Trump presenta piano in 20 punti per Gaza: Netanyahu accetta, scambio ostaggi e tregua sotto ONU. panorama.it scrive

trump lancia consiglio paceGaza, Trump lancia il piano di pace per la Striscia: Israele non potrà annetterla, tutte le condizioni - Un piano di pace internazionale per mettere fine alla guerra a Gaza e "avviare un percorso per l’autodeterminazione del popolo ... Lo riporta iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Lancia Consiglio Pace