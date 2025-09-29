Trump incontra Netanyahu per discutere un piano sul cessate il fuoco a Gaza
I negoziati per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza sono entrati nelle loro «fasi finali», ha detto Donald Trump in un’intervista rilasciata il 28 settembre ad Axios. Oggi, lunedì 29 settembre, il presidente statunitense incontrerà alla Casa Bianca il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, al quale presenterà il piano in ventuno punti rivelato nei giorni scorsi da alcuni organi di stampa La road map proposta da Trump prevede non solo il rilascio degli ostaggi israeliani entro quarantotto ore dal cessate il fuoco, ma anche un ritiro graduale delle truppe israeliane – che, nel frattempo, continuano ad avanzare via terra a Gaza City – da tutta la Striscia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
