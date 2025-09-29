Trump incontra Netanyahu Famiglie premono per ostaggi
L’incontro a Washington tra il presidente americano Trump e il premier israeliano Netanyahu. Sul tavolo il piano di pace della Casa Bianca. Servizio di Antonio Soviero TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Trump incontra Netanyahu alla Casa Bianca | Nuovo attacco a una nave nel Mar Rosso: due feriti e due dispersi
Trump incontra il Presidente delle Filippine Ferdinand Marcos Jr. alla Casa Bianca – Il video
#Trump incontra #Erdogan negli #USA: "Dobbiamo annunciarlo qui oggi, Erdogan è il responsabile della vittoria ottenuta in #Siria contro l'ex regime. E' un risultato vittorioso per la #Turchia". - X Vai su X
Trump incontra Erdogan e avverte Putin: "Molto deluso da lui, è momento di fermarsi. Gaza? Accordo vicino" Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Trump-Netanyahu, perché stavolta tanti credono in una svolta per Gaza - L'incontro preliminare sui 21 punti del piano Trump è andato molto bene. Da huffingtonpost.it
Trump-Netanyahu, il vertice sul cessate il fuoco: «Faremo qualcosa di speciale». E la Meloni sente il presidente Usa - L'ennesimo da quando è iniziata la guerra nella Striscia di Gaza. Scrive ilgazzettino.it