Trump ha autorizzato l’Ucraina a compiere attacchi a lungo raggio in Russia

Donald Trump ha autorizzato l’Ucraina a compiere attacchi a lungo raggio contro la Russia. Lo ha dichiarato nel corso di un intervento su Fox News Keith Kellogg, inviato speciale della Casa Bianca per l’Ucraina, aggiungendo che «non devono esserci santuari». La decisione finale sul fatto che Kyiv possa condurre attacchi in profondità nella Federazione russa, ha specificato Kellogg, spetta sempre e comunque a Trump, che valuta caso per caso. «Ma a volte il Pentagono non ha dato all’Ucraina l’autorità di eseguirli», ha specificato. A margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva chiesto a Trump di vendere alle nazioni europee missili da crociera a lungo raggio Tomahawk, da fornire poi a Kyiv. 🔗 Leggi su Lettera43.it

