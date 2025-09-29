Trump ha autorizzato Kiev per attacchi a lungo raggio
Dopo il pesante attacco russo di ieri (595 droni esplosivi e 48 missili lanciati contro l'Ucraina), Zelensky ha parlato di un "vile attacco", durato più di 12 ore, esortando la comunità internazionale a reagire: "Mosca vuole continuare a combattere e uccidere e merita solo la pressione più dura del mondo", per questo "chiunque voglia la pace deve sostenere gli sforzi del presidente Trump e fermare qualsiasi importazione russa. Il tempo per un'azione decisiva è arrivato, e contiamo su una forte reazione degli Stati Uniti, dell'Europa, del G7 e del G20". Nell'ultima notte, intanto, le difese aeree di Mosca hanno intercettato e distrutto 84 droni ucraini che sorvolavano alcune zone del Paese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: trump - autorizzato
“Attacco autorizzato da Trump”. Esplosioni improvvise, in rapida successione: “Lo hanno ucciso”
L’attacco di Israele ai vertici di Hamas a Doha «autorizzato da Trump». Partita l’evacuazione di Gaza. Il Papa: «Cerco il parroco, non ho notizie»
Trump dichiara guerra agli antifascisti: esercito autorizzato a usare la “forza totale” a Portland
NEXTA @nexta_tv Trump ha autorizzato l'Ucraina a effettuare attacchi a lungo raggio contro la Russia Lo ha affermato Keith Kellogg su Fox News. Alla domanda se gli Stati Uniti trasferiranno missili Tomahawk all'Ucraina, come richiesto dal presidente Zele - X Vai su X
Comey, spesso criticato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è accusato di aver mentito al Congresso nel settembre 2020 per aver autorizzato la diffusione di informazioni riservate alla stampa ? https://l.euronews.com/xHj4 - facebook.com Vai su Facebook
"Trump ha autorizzato Kiev per attacchi a lungo raggio" - L'inviato speciale del presidente Usa, Keith Kellogg, all'emittente Fox News rivela il cambio di passo della Casa Bianca ... Segnala ilgiornale.it
Kellogg: Trump ha autorizzato attacchi lungo raggio. Ieri 12 ore di bombe su Kiev, 4 morti - Kellogg, Trump ha autorizzato attacchi lungo raggio Trump ha autorizzato gli attacchi a lungo raggio di Kiev contro la Russia. Riporta msn.com