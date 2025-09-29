Trump ha autorizzato Kiev per attacchi a lungo raggio

Ilgiornale.it | 29 set 2025

Dopo il pesante attacco russo di ieri (595 droni esplosivi e 48 missili lanciati contro l'Ucraina), Zelensky ha parlato di un "vile attacco", durato più di 12 ore, esortando la comunità internazionale a reagire: "Mosca vuole continuare a combattere e uccidere e merita solo la pressione più dura del mondo", per questo "chiunque voglia la pace deve sostenere gli sforzi del presidente Trump e fermare qualsiasi importazione russa. Il tempo per un'azione decisiva è arrivato, e contiamo su una forte reazione degli Stati Uniti, dell'Europa, del G7 e del G20". Nell'ultima notte, intanto, le difese aeree di Mosca hanno intercettato e distrutto 84 droni ucraini che sorvolavano alcune zone del Paese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

