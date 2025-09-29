Trump fa tremare ancora i mercati | Imporrò nuovi dazi su film e mobili prodotti fuori dagli Usa

Nuova grana per il settore cinematografico e per quello dell'arredamento. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che imporrà nuovi dazi in questi settori al fine di colpire tutte quelle aziende che producono lontano dagli Stati Uniti. I nuovi dazi Gli annunci sono arrivati su. 🔗 Leggi su Today.it

Trump fa tremare ancora i mercati: "Imporrò nuovi dazi su film e mobili prodotti fuori dagli Usa" - Il presidente annuncia sul suo social Truth le tariffe commerciali: "Ci hanno sottratto il nostro settore cinematografico" ... Come scrive today.it

I dazi di Trump distruggono l’export, -21% negli Usa ad agosto - Ue sono crollate ad agosto e hanno risentito principalmente dei dazi imposti da Trump, dopo mesi in cui le scorte avevano creato l’effetto opposto ... Si legge su quifinanza.it