Trump e Netanyahu alla Casa Bianca | sprint finale per l’intesa su Gaza

Donald Trump e Benjamin Netanyahu si stringono la mano alla Casa Bianca in un momento definito decisivo per il futuro di Gaza. L’incontro odierno, atteso da settimane, ruota attorno a un pacchetto di ventuno punti concepito per spegnere le ostilità. Trump punta a presentare un annuncio formale in tempi record, forse già entro la giornata. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Trump e Netanyahu alla Casa Bianca: sprint finale per l’intesa su Gaza

Terminato il secondo incontro Trump-Netanyahu: è durato poco più di un'ora

Casa Bianca, terminato il secondo incontro Trump-Netanyahu: è durato poco più di un'ora

Strette di mano e abbracci: l’arrivo di Netanyahu e la moglie alla Casa Bianca. L’incontro con Trump

Piano per Gaza, Trump e Netanyahu alla Casa Bianca. Il presidente Usa: ce la farò - Il premier israeliano: serve liberare gli ostaggi e smilitarizzare la Striscia” ... Come scrive italiaoggi.it

Gaza, oggi l'incontro tra Trump e Netanyahu. Il premier israeliano: "Realizzeremo qualcosa di speciale" - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu terranno oggi una conferenza stampa congiunta al ... Scrive iltempo.it