Trump dazi sui film | Al 100% su quelli realizzati fuori dagli Usa

29 set 2025

Donald Trump annuncia dazi molto pesanti anche nel cinema. “Il nostro settore cinematografico è stato sottratto agli Stati Uniti d’America da altri Paesi, proprio come si ruba ‘una caramella a un bambino’. La California, con il suo governatore debole e incompetente, è stata particolarmente colpita! Pertanto, al fine di risolvere questo annoso e infinito problema, imporrò una tariffa del 100% su tutti i film realizzati al di fuori degli Stati Uniti”, ha scritto in un post sul social Truth il presidente degli Stati Uniti.  Non solo, Trump annuncia nuove tariffe anche nel settore dell’ arredamento. 🔗 Leggi su Lapresse.it

