Trump dazi sui film | Al 100% su quelli realizzati fuori dagli Usa
Donald Trump annuncia dazi molto pesanti anche nel cinema. “Il nostro settore cinematografico è stato sottratto agli Stati Uniti d’America da altri Paesi, proprio come si ruba ‘una caramella a un bambino’. La California, con il suo governatore debole e incompetente, è stata particolarmente colpita! Pertanto, al fine di risolvere questo annoso e infinito problema, imporrò una tariffa del 100% su tutti i film realizzati al di fuori degli Stati Uniti”, ha scritto in un post sul social Truth il presidente degli Stati Uniti. Non solo, Trump annuncia nuove tariffe anche nel settore dell’ arredamento. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: trump - dazi
Trump alza i dazi al 30% sui prodotti europei: una sfida per il Made in Italy e l’impegno rinnovato per il Fatto in Italia.
Dazi, Confeuro: “Ue abbia scatto d’orgoglio contro politiche Trump”
Trump pronto a rinviare i dazi al 1° agosto, le prime lettere dalla Casa Bianca: ecco le tariffe e quali sono i primi Paesi colpiti
#Italia, i dazi di #Trump mordono: export verso gli Usa -21,2% - X Vai su X
Trump firma, dazi al 25% su acciaio e alluminio. L'Ue: “Reagiremo” Trump: "25% senza eccezioni, valuto anche auto, farmaci e chip". Bruxelles: "Proteggeremo aziende e consumatori". Pechino: “Nelle guerre commerciali non ci sono vincitori” #Trump #Dazi # - facebook.com Vai su Facebook
Trump, dazi sui film: “Al 100% su quelli realizzati fuori dagli Usa” - "Il nostro settore cinematografico è stato sottratto agli Stati Uniti d'America da altri Paesi, ... lapresse.it scrive
Trump minaccia dazi del 100% per chi gira film fuori dagli Usa - "Il nostro settore cinematografico ci è stato rubato da altri Paesi, ... Come scrive ansa.it