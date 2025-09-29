Trump dazi del 100% per chi gira i film fuori dagli Usa

Feedpress.me | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Stati Uniti imporranno dazi del 100% su tutti i film prodotti all’estero. Lo ha annunciato Donald Trump in un post su Truth. «Il nostro settore cinematografico ci è stato rubato da altri Paesi, proprio come 'le caramelle a un bambino'», ha scritto il presidente. 🔗 Leggi su Feedpress.me

trump dazi del 100 per chi gira i film fuori dagli usa

© Feedpress.me - Trump, dazi del 100% per chi gira i film fuori dagli Usa

In questa notizia si parla di: trump - dazi

Trump alza i dazi al 30% sui prodotti europei: una sfida per il Made in Italy e l’impegno rinnovato per il Fatto in Italia.

Dazi, Confeuro: “Ue abbia scatto d’orgoglio contro politiche Trump” 

Trump pronto a rinviare i dazi al 1° agosto, le prime lettere dalla Casa Bianca: ecco le tariffe e quali sono i primi Paesi colpiti

trump dazi 100 giraTrump minaccia dazi del 100% per chi gira film fuori dagli Usa - "Il nostro settore cinematografico ci è stato rubato da altri Paesi, ... Scrive ansa.it

trump dazi 100 giraTrump, dazi del 100% per chi gira i film fuori dagli Usa - Gli Stati Uniti imporranno dazi del 100% su tutti i film prodotti all'estero. Segnala tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Trump Dazi 100 Gira