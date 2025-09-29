Gli Stati Uniti imporranno dazi del 100% su tutti i film prodotti all’estero. Lo ha annunciato Donald Trump in un post su Truth. «Il nostro settore cinematografico ci è stato rubato da altri Paesi, proprio come 'le caramelle a un bambino'», ha scritto il presidente. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trump, dazi del 100% per chi gira i film fuori dagli Usa