Trump con Netanyahu alla Casa Bianca | Molto vicini a un accordo per la pace in Medio Oriente
(Agenzia Vista) Usa, 29 settembre 2025 "Questo è un grande giorno, potenzialmente uno dei più grandi giorni mai visti nella civiltà. Siamo molto, molto vicini a risolvere se che vanno avanti da centinaia e migliaia di anni. E voglio ringraziare Bibi per aver lavorato così bene insieme. Come abbiamo fatto con molti altri Paesi, che è l'unico modo per risolvere l'intera situazione. E non sto parlando solo di Gaza. Gaza è una cosa, ma stiamo parlando di ben oltre Gaza. L'intero affare, tutto si sta risolvendo. L'accordo si chiama “Pace in Medio Oriente”. Lo ha detto Donald Trump a fianco di Bibi Netanyahu alla casa Bianca. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Terminato il secondo incontro Trump-Netanyahu: è durato poco più di un'ora
Strette di mano e abbracci: l’arrivo di Netanyahu e la moglie alla Casa Bianca. L’incontro con Trump
Netanyahu da Trump, 'più che vicini a un accordo di pace'. La Casa Bianca pubblica il piano - La Striscia sarà 'zona deradicalizzata e libera dal terrorismo' e 'riqualificata a beneficio della popolazione'. Da ansa.it
Trump-Netanyahu, incontro alla Casa Bianca: pubblicato il piano Usa per Gaza in 20 punti - Il premier israeliano Banjamin Netanyahu è arrivato alla Casa Bianca, accolto da Donald Trump. Riporta leggo.it