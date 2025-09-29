Trump con Netanyahu alla Casa Bianca | Molto vicini a un accordo per la pace in Medio Oriente – Il video

(Agenzia Vista) Usa, 29 settembre 2025 "Questo è un grande giorno, potenzialmente uno dei più grandi giorni mai visti nella civiltà. Siamo molto, molto vicini a risolvere se che vanno avanti da centinaia e migliaia di anni. E voglio ringraziare Bibi per aver lavorato così bene insieme. Come abbiamo fatto con molti altri Paesi, che è l’unico modo per risolvere l’intera situazione. E non sto parlando solo di Gaza. Gaza è una cosa, ma stiamo parlando di ben oltre Gaza. L'intero affare, tutto si sta risolvendo. L'accordo si chiama “Pace in Medio Oriente”. Lo ha detto Donald Trump a fianco di Bibi Netanyahu alla casa Bianca. 🔗 Leggi su Open.online

