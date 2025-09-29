Trump autorizza Kiev per attacchi a lungo raggio La Francia invia in Danimarca squadre anti drone
Dopo il pesante attacco russo di ieri (595 droni esplosivi e 48 missili lanciati contro l'Ucraina), Zelensky ha parlato di un "vile attacco", durato più di 12 ore, esortando la comunità internazionale a reagire: "Mosca vuole continuare a combattere e uccidere e merita solo la pressione più dura del mondo", per questo "chiunque voglia la pace deve sostenere gli sforzi del presidente Trump e fermare qualsiasi importazione russa. Il tempo per un'azione decisiva è arrivato, e contiamo su una forte reazione degli Stati Uniti, dell'Europa, del G7 e del G20". Nell'ultima notte, intanto, le difese aeree di Mosca hanno intercettato e distrutto 84 droni ucraini che sorvolavano alcune zone del Paese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: trump - autorizza
La Corte suprema autorizza Trump a ridimensionare il dipartimento dell'Istruzione
Corte appello autorizza Trump a bloccare fondi all'estero
Ucraina news, il giorno dell’indipendenza. Zelensky ringrazia Trump. Ma WSJ: “Da mesi Hegseth non autorizza Kiev a usare i missili a lungo raggio”
#Trump ha autorizzato attacchi a lungo raggio da Kiev sulla Russia. Così Keith #Kellogg a Fox News. "Penso - ha detto l'inviato speciale Usa per l'Ucraina - che leggendo ciò che ha detto il presidente e ciò che ha detto il vice Vance e il segretario Rubio, la ri - X Vai su X
TRUMP ORDINA IL DISPIEGAMENTO DELL'ESERCITO A PORTLAND E AUTORIZZA L'USO DELLA FORZA Il presidente americano estende la militarizzazione delle città democratiche, scatenando le proteste di governatori e sindaci locali - facebook.com Vai su Facebook
Kellogg,Trump ha autorizzato Kiev a attacchi lungo raggio - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha autorizzato l'Ucraina a lanciare attacchi a lungo raggio contro la Russia. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
Guerra Ucraina, Trump ha autorizzato Kiev a «lanciare attacchi a lungo raggio contro la Russia» - Due persone, una delle quali un bambino, sono state uccise in un attacco con drone avvenuto durante la notte nella regione di Mosca. Come scrive ilmessaggero.it