Trump autorizza Kiev per attacchi a lungo raggio La Francia invia in Danimarca squadre anti drone

Ilgiornale.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il pesante attacco russo di ieri (595 droni esplosivi e 48 missili lanciati contro l'Ucraina), Zelensky ha parlato di un "vile attacco", durato più di 12 ore, esortando la comunità internazionale a reagire: "Mosca vuole continuare a combattere e uccidere e merita solo la pressione più dura del mondo", per questo "chiunque voglia la pace deve sostenere gli sforzi del presidente Trump e fermare qualsiasi importazione russa. Il tempo per un'azione decisiva è arrivato, e contiamo su una forte reazione degli Stati Uniti, dell'Europa, del G7 e del G20". Nell'ultima notte, intanto, le difese aeree di Mosca hanno intercettato e distrutto 84 droni ucraini che sorvolavano alcune zone del Paese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

trump autorizza kiev per attacchi a lungo raggio la francia invia in danimarca squadre anti drone

© Ilgiornale.it - Trump autorizza Kiev per attacchi a lungo raggio. La Francia invia in Danimarca squadre anti drone

In questa notizia si parla di: trump - autorizza

La Corte suprema autorizza Trump a ridimensionare il dipartimento dell'Istruzione

Corte appello autorizza Trump a bloccare fondi all'estero

Ucraina news, il giorno dell’indipendenza. Zelensky ringrazia Trump. Ma WSJ: “Da mesi Hegseth non autorizza Kiev a usare i missili a lungo raggio”

trump autorizza kiev attacchiKellogg,Trump ha autorizzato Kiev a attacchi lungo raggio - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha autorizzato l'Ucraina a lanciare attacchi a lungo raggio contro la Russia. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

trump autorizza kiev attacchiGuerra Ucraina, Trump ha autorizzato Kiev a «lanciare attacchi a lungo raggio contro la Russia» - Due persone, una delle quali un bambino, sono state uccise in un attacco con drone avvenuto durante la notte nella regione di Mosca. Come scrive ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Autorizza Kiev Attacchi