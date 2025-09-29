Trump autorizza attacchi a lungo raggio
Gli Stati Uniti stanno valutando la richiesta dell’Ucraina di ottenere missili Tomahawk a lungo raggio per la sua lotta contro la Rissia, come dichiarato ieri dal vicepresidente Vance. Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha chiesto agli Stati Uniti di vendere i Tomahawk alle nazioni europee che li invieranno in Ucraina. I missili Tomahawk hanno una gittata . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
La Corte suprema autorizza Trump a ridimensionare il dipartimento dell'Istruzione
Corte appello autorizza Trump a bloccare fondi all'estero
Ucraina news, il giorno dell’indipendenza. Zelensky ringrazia Trump. Ma WSJ: “Da mesi Hegseth non autorizza Kiev a usare i missili a lungo raggio”
Guerra Ucraina - Russia, le news di oggi. Trump ha autorizzato Kiev a attacchi lungo raggio - la Repubblica - X Vai su X
TRUMP ORDINA IL DISPIEGAMENTO DELL'ESERCITO A PORTLAND E AUTORIZZA L'USO DELLA FORZA Il presidente americano estende la militarizzazione delle città democratiche, scatenando le proteste di governatori e sindaci locali - facebook.com Vai su Facebook
Attacchi a lungo raggio in Ucraina: la posizione di Trump secondo Keith Kellogg - Keith Kellogg chiarisce la posizione di Trump sugli attacchi a lungo raggio dell’Ucraina. Si legge su notizie.it
Guerra Ucraina, Trump ha autorizzato Kiev a «lanciare attacchi a lungo raggio contro la Russia». Berlino: Mosca sempre più pericolosa per la Nato - Lo ha detto il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius, intervenendo al vertice della sicurezza a Varsavia. motori.ilmessaggero.it scrive