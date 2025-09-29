Trump annuncia l’accordo su Gaza | Giorno storico guiderò io la transizione nella Striscia Hamas? Accetti o sarà distrutta – Il video
«È un grande giorno per il Medio Oriente, uno dei più grandi forse della civiltà». Con queste parole il presidente Usa Donald Trump ha annunciato il raggiungimento di un accordo sul cessate il fuoco a Gaza con Israele e i leader dei principali Paesi arabi e musulmani. « Grazie a Bibi per aver fatto il lavoro insieme a molti altri Paesi», ha detto Trump parlando in conferenza stampa a fianco di Benjamin Netanyahu dopo ore di colloqui alla Casa Bianca. Il presidente Usa ha poi presentato i pilastri del piano per la tregua e la ricostruzione di Gaza, esaltando l’inizio di una nuova fase di «pace eterna per il Medio Oriente». 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: trump - annuncia
Trump annuncia la liberazione della ricercatrice Elizabeth Tsurkov dopo oltre 900 giorni di prigionia
Dazi, Trump annuncia: oggi alle 12 (Usa) partiranno le prime lettere
Trump annuncia tariffe del 25% per Corea del Sud e Giappone: le lettere
#trump annuncia la #pace perpetua in #medioriente con il@nuovo piano per #gaza. Eppure alcuni postali rimangono e soprattutto #hamas dovrà accettare i 20 punti. Ne parliamo alle 21.15 su @RaiNews canale 48 - X Vai su X
Trump annuncia nuovi dazi sui farmaci. Calma a Bruxelles: “Vale l’accordo del 27 luglio” - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, Trump annuncia la pace in 21 punti - Con una frase lapidaria, inserita in un discorso infarcito di ringraziamenti e apprezzamenti per i leader arabi e islamici coinvolti nella trattativa ... Segnala ispionline.it
Gaza, Trump annuncia la fine del conflitto "entro tre settimane". Poi però accusa: "Vi dimenticate del 7 ottobre" - Gaza, Trump: "La guerra deve finire, ma troppa gente dimentica il 7 ottobre" La situazione a Gaza viene definita ormai "catastrofica", oltre alle migliaia di civili che hanno perso la vita si aggiunge ... affaritaliani.it scrive