Trump annuncia l’accordo su Gaza | Giorno storico guiderò io la transizione nella Striscia Hamas? Accetti o sarà distrutta – Il video

«È un grande giorno per il Medio Oriente, uno dei più grandi forse della civiltà». Con queste parole il presidente Usa Donald Trump ha annunciato il raggiungimento di un accordo sul cessate il fuoco a Gaza con Israele e i leader dei principali Paesi arabi e musulmani. « Grazie a Bibi per aver fatto il lavoro insieme a molti altri Paesi», ha detto Trump parlando in conferenza stampa a fianco di Benjamin Netanyahu dopo ore di colloqui alla Casa Bianca. Il presidente Usa ha poi presentato i pilastri del piano per la tregua e la ricostruzione di Gaza, esaltando l’inizio di una nuova fase di «pace eterna per il Medio Oriente». 🔗 Leggi su Open.online