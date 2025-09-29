Trump annuncia dazi al 100% sui film stranieri | Il cinema americano ci è stato rubato

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’annuncio su Truth Social. Con un messaggio pubblicato su Truth Social, Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti imporranno dazi del 100% su tutti i film prodotti fuori dal Paese. Una decisione che potrebbe rivoluzionare il panorama cinematografico internazionale e che rientra nella linea fortemente protezionista della sua amministrazione. «Ci hanno portato via l’industria del cinema». Trump ha accusato diversi Paesi di aver sottratto agli USA il primato nell’intrattenimento grazie a incentivi fiscali e costi di produzione più bassi. «La nostra industria cinematografica è stata rubata come si ruba una caramella a un bambino», ha scritto, puntando il dito anche contro la California e il suo governatore, definiti «deboli e incompetenti». 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

