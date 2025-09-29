Trump annuncia dazi al 100% sui film stranieri | Il cinema americano ci è stato rubato
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’annuncio su Truth Social. Con un messaggio pubblicato su Truth Social, Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti imporranno dazi del 100% su tutti i film prodotti fuori dal Paese. Una decisione che potrebbe rivoluzionare il panorama cinematografico internazionale e che rientra nella linea fortemente protezionista della sua amministrazione. «Ci hanno portato via l’industria del cinema». Trump ha accusato diversi Paesi di aver sottratto agli USA il primato nell’intrattenimento grazie a incentivi fiscali e costi di produzione più bassi. «La nostra industria cinematografica è stata rubata come si ruba una caramella a un bambino», ha scritto, puntando il dito anche contro la California e il suo governatore, definiti «deboli e incompetenti». 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: trump - annuncia
Trump annuncia la liberazione della ricercatrice Elizabeth Tsurkov dopo oltre 900 giorni di prigionia
Dazi, Trump annuncia: oggi alle 12 (Usa) partiranno le prime lettere
Trump annuncia tariffe del 25% per Corea del Sud e Giappone: le lettere
Donald Trump annuncia che un accordo di pace a #Gaza è vicino. Domani Netanyahu sarà alla Casa Bianca. @RSIInfo_ https://axios.com/2025/09/28/trump-gaza-peace-deal-israel-hamas… - X Vai su X
Trump annuncia nuovi dazi sui farmaci. Calma a Bruxelles: “Vale l’accordo del 27 luglio” - facebook.com Vai su Facebook
Trump annuncia dazi al 100% sui film prodotti fuori dagli Stati Uniti: “L’industria del cinema ci è stata rubata” - Donald Trump annuncia dazi del 100% sui film prodotti fuori dagli USA: "Ci hanno rubato l'industria cinematografica come caramelle a un bambino" ... Riporta fanpage.it
Trump, dazi sui film: “Al 100% su quelli realizzati fuori dagli Usa” - "Il nostro settore cinematografico è stato sottratto agli Stati Uniti d'America da altri Paesi, ... Come scrive msn.com