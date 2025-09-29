Trump annuncia dazi al 100% sui film prodotti fuori dagli Stati Uniti | L'industria del cinema ci è stata rubata

Fanpage.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump annuncia dazi del 100% sui film prodotti fuori dagli USA: "Ci hanno rubato l'industria cinematografica come caramelle a un bambino". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Trump annuncia «tariffe al 100% sui film realizzati fuori dagli Usa» - "La California, con il suo governatore debole e incompetente, è stata particolarmente colpita!

trump annuncia dazi 100Trump, dazi sui film: “Al 100% su quelli realizzati fuori dagli Usa” - "Il nostro settore cinematografico è stato sottratto agli Stati Uniti d'America da altri Paesi, ... Come scrive msn.com

