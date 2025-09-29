Trump affonda il colpo | incriminato l’ex capo dell’Fbi James Comey

Donald Trump prosegue con la resa dei conti nei confronti degli apparati. Giovedì, l’ex direttore dell’Fbi, James Comey, è stato incriminato da una giuria federale con la duplice accusa di falsa dichiarazione al Congresso e di ostruzione a un procedimento del Congresso stesso. Tutto ruota a attorno a una testimonianza che Comey rilasciò al Senato, da remoto, il 30 settembre 2020. In quell’occasione, ribadì di non aver mai autorizzato fughe di notizie sulle indagini relative a Trump e alla Clinton Foundation: un’affermazione che, secondo i procuratori, risulterebbe falsa. Le reazioni. “ Giustizia in America! Uno degli esseri umani peggiori che questo Paese abbia mai conosciuto è James Comey. 🔗 Leggi su Panorama.it

