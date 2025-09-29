Trump accoglie Netanyahu | Molto fiducioso presto pace a Gaza

Webmagazine24.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Il premier israeliano Benjamin Netanyahu è oggi alla Casa Bianca per l'incontro – il quarto da quando Donald Trump si è insediato il 20 gennaio – con il presidente americano. Al centro dell'incontro il piano in 21 punti per Gaza dell'amministrazione Trump. "Sono molto fiducioso" sulla possibilità che ci sia presto la pace . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: trump - accoglie

Alla Parata della Vittoria Xi accoglie Putin e Kim Jong-un: «Il mondo scelga tra pace o guerra». Trump: «Cospirate contro gli Usa»

Giorgia Meloni accoglie i leader Ue a Roma, prove di unità con Trump sull’Ucraina. Zelensky: «Ci servono fondi e armi»

Ucraina, Meloni accoglie positivamente "cambio di postura di Trump"

trump accoglie netanyahu moltoTrump accoglie Netanyahu alla Casa Bianca: «Molto fiducioso di raggiungere l'accordo a Gaza» - Il premier israeliano Banjamin Netanyahu e' arrivato alla Casa Bianca, accolto da Donald Trump. Si legge su ilmessaggero.it

trump accoglie netanyahu moltoTrump accoglie Netanyahu: “Molto fiducioso, presto pace a Gaza” - Il premier israeliano Benjamin Netanyahu è oggi alla Casa Bianca per l'incontro - Scrive cn24tv.it

Cerca Video su questo argomento: Trump Accoglie Netanyahu Molto