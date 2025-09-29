Trump accoglie Netanyahu | Molto fiducioso presto pace a Gaza
(Adnkronos) – Il premier israeliano Benjamin Netanyahu è oggi alla Casa Bianca per l'incontro – il quarto da quando Donald Trump si è insediato il 20 gennaio – con il presidente americano. Al centro dell'incontro il piano in 21 punti per Gaza dell'amministrazione Trump. "Sono molto fiducioso" sulla possibilità che ci sia presto la pace .
