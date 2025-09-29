Trump accoglie Netanyahu alla Casa Bianca | Molto fiducioso su accordo per Gaza
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump accoglie il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca per i colloqui sul piano di pace per Gaza. Rispondendo alla domanda di un giornalista, si è detto “ molto fiducioso ” che la pace a Gaza arriverà presto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
