Trump accoglie Netanyahu alla Casa Bianca | Molto fiducioso su accordo per Gaza

Ilfattoquotidiano.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump accoglie il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca per i colloqui sul piano di pace per Gaza. Rispondendo alla domanda di un giornalista, si è detto “ molto fiducioso ” che la pace a Gaza arriverà presto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

