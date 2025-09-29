Truffa informatica ai danni di un avellinese | arrestati tre uomini
Tempo di lettura: 2 minuti Un 46enne dell’Avellinese è finito nel mirino di una banda di truffatori informatici che, attraverso un sms con link fraudolento e una successiva telefonata ingannevole, è stato convinto a inserire le proprie credenziali bancarie su un sito-clone. Nel giro di poche ore i malviventi sono riusciti a disporre tre bonifici, per un totale di circa 13mila euro. La truffa è stata però interrotta grazie all’intuizione e alla tempestività dei Carabinieri di Laterza (Taranto), che durante un pattugliamento hanno notato un’auto con targa polacca ferma nei pressi di una banca. Il controllo ha permesso di scoprire 5. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
