Trpisovsky | L’Inter ha giocatori di livello mondiale grati di essere a San Siro Ecco cosa faremo

Le parole di Jindrich Trpisovsky, allenatore dello Slavia Praga, in vista della sfida di Champions League contro l’Inter. Tutti i dettagli. Jindrich Trpisovsky  ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di  Inter –Slavia Praga  di  Champions League. GIOCARE A SAN SIRO –   Questo è un colosso del calcio e sono grato per essere qui, anche pensando a quello che abbiamo fatto qui. Vogliamo dimostrare sul campo quello che abbiamo già dimostrato. L’ultima volta qui al ventisettesimo minuto abbiamo preso un rosso e ogni partita è una storia a sé. NUOVA INTER –   Credo che sia abbastanza simile l’Inter come stile. 🔗 Leggi su Internews24.com

