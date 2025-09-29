Trpisovsky | L’Inter ha giocatori di livello mondiale grati di essere a San Siro Ecco cosa faremo
Le parole di Jindrich Trpisovsky, allenatore dello Slavia Praga, in vista della sfida di Champions League contro l’Inter. Tutti i dettagli. Jindrich Trpisovsky ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Inter –Slavia Praga di Champions League. GIOCARE A SAN SIRO – Questo è un colosso del calcio e sono grato per essere qui, anche pensando a quello che abbiamo fatto qui. Vogliamo dimostrare sul campo quello che abbiamo già dimostrato. L’ultima volta qui al ventisettesimo minuto abbiamo preso un rosso e ogni partita è una storia a sé. NUOVA INTER – Credo che sia abbastanza simile l’Inter come stile. 🔗 Leggi su Internews24.com
