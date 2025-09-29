Trpisovsky a Sky | 6 anni fa pareggiammo contro l’Inter con Chivu è una squadra più difensiva Ecco cosa vogliamo fare domani
L’allenatore dello Slavia Praga, Jind?ich Trpišovský, ha parlato così alla vigilia del match contro l’Inter in Champions League. In vista della sfida di Champions League contro l’ Inter di Cristian Chivu, il tecnico dello Slavia Praga, Jind?ich Trpišovský, ha parlato in conferenza stampa, esprimendo la sua fiducia sulla possibilità di ripetere le ottime prestazioni passate a San Siro. Il mister ha sottolineato come la squadra abbia un approccio equilibrato sia in fase difensiva che offensiva, e ha dichiarato di voler mettere in difficoltà la solida difesa dei nerazzurri. Trpišovský ha ricordato i buoni risultati ottenuti in passato contro le milanesi, con un pareggio ottenuto sei anni fa contro l’Inter e una buona prestazione contro il Milan. 🔗 Leggi su Internews24.com
