Trovato in un dirupo il corpo di don Flavio Paoli | era scomparso nei boschi del Trentino da quasi due mesi

È stato trovato in un dirupo il corpo di padre Flavio Paoli, il missionario di 68 anni scomparso l'11 agosto scorso nei boschi sopra l'abitato di Nanno, in Val di Non. Le ricerche dell'uomo, sospese nelle scorse settimane, erano riprese pochi giorni fa dopo il ritrovamento del berretto e della borraccia del religioso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ritrovato il corpo di don Flavio Paoli, il 68enne missionario pavoniano era scomparso da un mese e mezzo. Il sindaco: "Un momento di dolore, vicini ai familiari" - La salma del missionario pavoniano di 68 anni è stata recuperata da un dirupo tra Nanno e Tassullo in val di Non. Come scrive ildolomiti.it

Trovato il corpo di padre Paoli nei boschi di Nanno. Era scomparso l'11 agosto - Le ricerche erano ricominciate nei giorni scorsi dopo il ritrovamento di un berretto e della borraccia del missionario ... Riporta rainews.it