Trovato con una mazza da baseball in autostazione | identificato insieme ad altri quattro minori
Nell’ambito del piano di rafforzamento del controllo del territorio disposto dal Questore Lucio Pennella, la Polizia di Stato ha intensificato i servizi di vigilanza nelle aree sensibili della città, con particolare attenzione al parco Novi Sad e alla stazione delle autocorriere.In tarda. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
In questa notizia si parla di: trovato - mazza
Trovato in zona stazione con una mazza da baseball e attrezzi da scasso: denunciato quarantenne
Catania, 42enne sorpreso a forzare un camper: trovato con piede di porco e mazza da baseball
Il giovane Daniele è stato trovato senza vita questa mattina a Mariglianella. Abbiamo sperato a lungo di poterlo riabbracciare, ora non ci resta che accompagnare con l'affetto e la preghiera i familiari e gli amici. Tutta la comunità di Mariglianella è affranta dal d - facebook.com Vai su Facebook
Controlli in autostazione: fermati 5 minori, uno con mazza da baseball - Il questore valuterà provvedimenti specifici per il giovane con la mazza ... Secondo lapressa.it