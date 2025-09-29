Trovato con cocaina materiale per il confezionamento e contanti | scatta l' avviso orale

ANCONA – Il Questore di Ancona ha emesso un avviso orale nei confronti di un 35enne italiano, ritenuto socialmente pericoloso, dopo che era stato trovato in possesso di 17 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento e denaro contante, ritenuto provento dell’attività di spaccio. Il. 🔗 Leggi su Anconatoday.it