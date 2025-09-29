Trovata in un bunker a Cassino la più grande fabbrica di sigarette contraffate | evasi 600milioni di euro
In una zona anonima, in capannoni neutri, transitavano ogni giorno tir senza insegne, bianchi, che attraversavano l'Italia da nord a sud in direzione del cassinate. In particolare è stato un tir ad attirare a sé l'attenzione, sempre anonimo e con vetri oscurati, che viaggiava la notte tra Ancona e Cassino. Ed è proprio partendo da questo mezzo pesante che la Guardia di Finanza ha aperto un'indagine per vederci chiaro e meglio. L'ipotesi iniziale che è stata seguita dagli investigatori è stata quella dell'illecito fiscale ma a sorpresa ha portato a scoprire a quattro chilometri dalla cittadina da Cassino la più grande fabbrica clandestina di sigarette contraffatte mai scovata in Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: trovata - bunker
Ancona, scoperta fabbrica clandestina di sigarette in un bunker sotterraneo: sequestro record da 300 tonnellate Ad Ancona scoperta la più grande fabbrica clandestina di sigarette mai trovata in Italia, nascosta in un bunker sotterraneo di 1.600 mq. Sequestr - facebook.com Vai su Facebook
Clamorosa scoperta: in un bunker di Cassino la più grande fabbrica clandestina di sigarette mai trovata in Italia https://tg.la7.it/cronaca/cassino-sigarette-clandestino-27-09-2025-244957… - X Vai su X
Trovata in un bunker a Cassino la più grande fabbrica di sigarette contraffate: evasi 600milioni di euro - La produzione si svolgeva al di sotto di un capannone fittizio e si accedeva al bunker tramite un complesso sistema di identificazione: sequetrate 300 tonnellate di materiale ... Scrive ilgiornale.it
Bunker del contrabbando di sigarette a Cassino. Il Procuratore: «Territorio infettato dalla criminalità economica» - L’organizzazione logistica e operativa ben strutturata, il maxi volume d’affari e la rete di trasporto e smercio dei maggiori marchi di sigarette non può essere il frutto ... Da ilmessaggero.it