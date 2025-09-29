Troppo presto per valutare Hammers dice Nuno

2025-09-29 23:37:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il nuovo capo del West Ham, Nuno Espirito Santo, afferma che è “troppo presto” per valutare la prestazione della sua squadra dopo un pareggio per 1-1 a Everton. Nuno ha sostituito Graham Potter durante il fine settimana e ha visto West Ham cadere indietro in un potente testa di Michael Keane. Ma la sua squadra è stata molto migliorata nel secondo tempo, equalizzando il tiro angolato di Jarrod Bowen. Jarrod Bowen Strikes e West Ham sono a livello contro Everton! È il primo giocatore di opposizione a segnare al Hill Dickinson Stadium in Premier League! pic. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

