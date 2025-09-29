troppi superamenti dei limiti pm10 a napoli scattano divieti

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Comune di Napoli, in risposta ai dati di monitoraggio dell’Arpac che hanno rilevato più di 35 superamenti del limite di PM10, ha emesso un’ordinanza sindacale per contrastare l’inquinamento atmosferico e proteggere la salute dei cittadini. Le misure, in vigore dal 1° ottobre al 31 dicembre 2025, mirano a ridurre le emissioni inquinanti in linea con le disposizioni della legge regionale 362020. L’ordinanza prevede diversi divieti e disposizioni: divieto di combustione all’aperto, è tassativamente vietato ogni tipo di combustione all’aperto, inclusa la bruciatura di piccoli cumuli di residui vegetali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

