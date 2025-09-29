Troppi ritardi e tanta approssimazione sul teatro d' Annunzio a rischio anche l' estate 2026 | Sola M5s chiede chiarimenti

Troppi ritardi sul Teatro d’Annunzio che resta chiuso per inagibilità. Lo torna a denunciare il consigliere comunale M5s Paolo Sola che la questione, con una interrogazione, la porterà nuovamente in consiglio comunale. L’incarico per il progetto di fattibilità tecnico-economica è stato riaffidato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

