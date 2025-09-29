Troppe assenze? Non è automatico essere bocciati conta anche il giudizio nelle singole materie Una sentenza del TAR stabilisce che il rendimento può valere più della presenza
Una sentenza (la n.11222025) del TAR Puglia (sezione di Lecce), pubblicata lo scorso 30 giugno, mette in evidenza il sistema della valutazione scolastica: in particolare il rapporto tra il numero delle assenze accumulate da un alunno e il diritto alla valutazione del merito. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: troppe - assenze
“Bocciato per troppe assenze?”, Il TAR Puglia ribalta tutto: “Conta il merito, non solo la presenza”. Ecco cosa hanno detto i giudici
Baseball. Troppe assenze di peso. Estra Siena Bsc va ko
Pronostico Anderlecht-Hacken: le troppe assenze “svelano” il risultato
Il Napoli avrebbe meritato un punto. Banalmente, hanno pesato le troppe assenze contemporanee nell’approccio alla gara. Manca la brillantezza di McTominay, sono mancati i meccanismi difensivi, anche e soprattutto nelle coperture della mediana vista l’em - X Vai su X
Telesveva. . SERIE D | Fidelis Andria-Gravina 4-1, Ragno: "Arrabbiato con i miei per la gestione del vantaggio e per l'espulsione. Troppe assenze, complicato mettere su la formazione" #gravina #sport #semprefuoriperilcalcio - facebook.com Vai su Facebook