Troppe assenze? Non è automatico essere bocciati conta anche il giudizio nelle singole materie Una sentenza del TAR stabilisce che il rendimento può valere più della presenza

Orizzontescuola.it | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una sentenza (la n.11222025) del TAR Puglia (sezione di Lecce), pubblicata lo scorso 30 giugno, mette in evidenza il sistema della valutazione scolastica: in particolare il rapporto tra il numero delle assenze accumulate da un alunno e il diritto alla valutazione del merito. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: troppe - assenze

“Bocciato per troppe assenze?”, Il TAR Puglia ribalta tutto: “Conta il merito, non solo la presenza”. Ecco cosa hanno detto i giudici

Baseball. Troppe assenze di peso. Estra Siena Bsc va ko

Pronostico Anderlecht-Hacken: le troppe assenze “svelano” il risultato

Cerca Video su questo argomento: Troppe Assenze 232 Automatico