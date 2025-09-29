Tron | Ares la sfida di Jared Leto | restare umani nell’era AI

Dal 9 ottobre il terzo capitolo di Tron, intitolato ‘Tron: Ares’, approda nelle sale, portando con sé l’interpretazione di Jared Leto e una riflessione urgente: come preservare la nostra umanità mentre l’intelligenza artificiale invade ogni aspetto della vita quotidiana. Sbircia la Notizia Magazine ne analizza il senso profondo. Quando il virtuale varca la soglia del . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Tron: Ares, la sfida di Jared Leto: restare umani nell’era AI

In questa notizia si parla di: tron - ares

TRON: Ares, Disney ha rilasciato il nuovo trailer con il brano As Alive As You Need Me To Be

Tron ares trailer ufficiale: guarda le novità e scopri la trama

Tron: ares e il trailer ufficiale da non perdere

Dal mondo digitale a quello reale ? TRON: Ares vi aspetta solo al cinema, dal 9 Ottobre. Acquista ora il tuo biglietto: https://www.tronmovie.it/ - facebook.com Vai su Facebook

Preparati a sfrecciare con TRON: ARES, dal 9 ottobre da UCI. ? Acquista ora il tuo biglietto online per gli spettacoli dal 9 al 12 ottobre e ricevi l’esclusivo poster ufficiale del film! Non perdere l’occasione di vivere la nuova avventura anche in IMAX. https://ucici - X Vai su X

Jared Leto al cinema con 'Tron: Ares': "Restare umani nell’era dell'Ia è la vera sfida" - Dal 9 ottobre nelle sale, è il terzo capitolo della saga fantascientifica targata Disney iniziata nel 1982 con 'Tron' di Steven Lisberger e poi proseguita nel 2010 con 'Tron: Legacy' diretto da Joseph ... adnkronos.com scrive

Tron, Jared Leto è preparatissimo sul franchise: l'attore supera il quiz! - Jared Leto, protagonista di Tron: Ares, viene 'interrogato' dall'iconico interprete Jeff Bridges: i risultati del quiz vi lasceranno senza parole! Come scrive cinema.everyeye.it