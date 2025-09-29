Tron | Ares | Jared Leto Jodie Turner-Smith e Joachim Rønning a Milano per un evento spettacolare

In occasione del tour promozionale di Tron: Ares, la Disney ha organizzato un evento straordinario che ha toccato anche la tappa di Milano. Nel particolare Jared Leto, Jodie Turner-Smith ed il regista Joachim Rønning ( le sue parole sui protagonisti del film ) hanno presenziato ad un imponente stunt immersivo, ispirato all’universo visivo del film. Nel quartiere di Portanuova, la UniCredit Tower si è infatti illuminata di rosso grazie a un emozionante light e mapping show, con giochi di luce e proiezioni di contenuti esclusivi del film che hanno trasformato l’intera area in un’esperienza ipertecnologica. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

