Tron | Ares | Jared Leto Jodie Turner-Smith e Joachim Rønning a Milano per un evento spettacolare
In occasione del tour promozionale di Tron: Ares, la Disney ha organizzato un evento straordinario che ha toccato anche la tappa di Milano. Nel particolare Jared Leto, Jodie Turner-Smith ed il regista Joachim Rønning ( le sue parole sui protagonisti del film ) hanno presenziato ad un imponente stunt immersivo, ispirato all’universo visivo del film. Nel quartiere di Portanuova, la UniCredit Tower si è infatti illuminata di rosso grazie a un emozionante light e mapping show, con giochi di luce e proiezioni di contenuti esclusivi del film che hanno trasformato l’intera area in un’esperienza ipertecnologica. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
In questa notizia si parla di: tron - ares
TRON: Ares, Disney ha rilasciato il nuovo trailer con il brano As Alive As You Need Me To Be
Tron ares trailer ufficiale: guarda le novità e scopri la trama
Tron: ares e il trailer ufficiale da non perdere
Dal mondo digitale a quello reale ? TRON: Ares vi aspetta solo al cinema, dal 9 Ottobre. Acquista ora il tuo biglietto: https://www.tronmovie.it/ - facebook.com Vai su Facebook
Preparati a sfrecciare con TRON: ARES, dal 9 ottobre da UCI. ? Acquista ora il tuo biglietto online per gli spettacoli dal 9 al 12 ottobre e ricevi l’esclusivo poster ufficiale del film! Non perdere l’occasione di vivere la nuova avventura anche in IMAX. https://ucici - X Vai su X
Jared Leto al cinema con 'Tron: Ares': "Restare umani nell’era dell'Ia è la vera sfida" - Dal 9 ottobre nelle sale, è il terzo capitolo della saga fantascientifica targata Disney iniziata nel 1982 con 'Tron' di Steven Lisberger e poi proseguita nel 2010 con 'Tron: Legacy' diretto da Joseph ... Si legge su adnkronos.com
Tron: Ares, la sfida di Jared Leto: restare umani nell’era AI - Dal 9 ottobre il terzo capitolo di Tron, intitolato ‘Tron: Ares’, approda nelle sale, portando con sé l’interpretazione di Jared Leto e una riflessione urgente: come preservare la nostra umanità mentr ... Lo riporta sbircialanotizia.it