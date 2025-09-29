La Cina ha preso appunti dal recente blitz statunitense sugli impianti nucleari iraniani e dal conseguente dibattito sull'efficacia dello strike. Le bombe Usa hanno completamente distrutto i siti di Teheran oppure, come suggeriscono alcuni, il nucleo delle strutture è sopravvissuto agli attacchi? Il punto chiave è che le armi convenzionali, in certi casi, non riescono effettivamente ad eliminare obiettivi sotterranei. Gli scienziati cinesi hanno dunque testato una possibile soluzione: utilizzare armi nucleari. Ma non una soltanto, bensì una sequenza coordinata di più testate per colpire il medesimo punto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Triplo attacco nucleare in laboratorio: cosa sappiamo dello strano esperimento militare cinese