Trionfo Olimpia Nebo è l’asso di Supercoppa

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 90 GERMANI BRESCIA 76 (28-24; 47-44; 69-55) MILANO: Mannion 6, Brown 8, Ellis 12, Booker 7, Tonut, Bolmaro 6, LeDay 11, Ricci 11, Flaccadori 1, Diop, Shields 10, Nebo 18. All. Messina BRESCIA: Bilan 8, Ferrero ne, Massinburg 14, Doneda ne, Santinon ne, Della Valle 10, N’Dour 8, Burnell 14, Ivanovic 12, Mobio, Rivers 5, Cournooh 5. All. Cotelli Arbitri: M. Mazzoni, V. Grigioni, A. Valzani Note: tiri da 2: MI 2642, BS 1434; tiri da 3: MI 822, BS 820; tiri liberi: MI 1420, BS 2429; rimbalzi: MI 40 (Nebo 7), BS 27 (Burnell 5); assist: MI 21 (Brown 11) BS 14 (Burnell 5) La prima missione è compiuta, l’Olimpia Milano si prende il primo trofeo della stagione bissando, a 12 mesi di distanza, la vittoria in Supercoppa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
