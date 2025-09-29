Tridico gaffe a raffica | non potrà neanche votarsi sconcerto tra Pd e M5S Grida vendetta il van sulle strisce pedonali

E’ costellata di gaffe la campagna elettorale di Pasquale Tridico, il candidato del campo largo in Calabria, catapultato nella mischia a metà agosto per contrastare il governatore uscente Roberto Occhiuto. Si voterà domenica e lunedì prossimi. Nel frattempo il candidato ex presidente dell’Inps e padre del Reddito di cittadinanza ha inanellato una serie di scivoloni che hanno fatto il giro del web. di cui abbiamo dato conto. L’ultimo in ordine di tempo non è uno scivolone ma una concomitanza alquanto bizzarra:  Tridico non vive in Calabria da tanti anni, vive a Roma, dove insegna. Pertanto dovrà fare a meno di un voto, il suo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Tridico, gaffe a raffica: non potrà neanche votarsi, sconcerto tra Pd e M5S. Grida vendetta il van sulle strisce pedonali

