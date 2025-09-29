Tridico e Todde | Sul reddito di dignità fake news di Occhiuto

«Occhiuto continua a diffondere fake news sul reddito di dignità che, al contrario, è e resta una misura concreta e realizzabile». È quanto sostiene Pasquale Tridico, candidato alla presidenza della Regione Calabria per il campo progressista. «La misura - prosegue - è pensata per chi lavora e non arriva a fine mese, per le famiglie che non riescono a pagare le bollette, per gli studenti che. 🔗 Leggi su Feedpress.me

tridico todde reddito dignit224Reddito di dignità, Tridico e Todde: "Occhiuto continua a dire sciocchezze. In Sardegna funziona benissimo" - "L’ex futuro governatore dichiara che il reddito di dignità non si può fare e tira in ballo la presidente della Regione Sardegna che lo smentisce" ... Come scrive reggiotv.it

tridico todde reddito dignit224Tridico sul reddito di dignità: «Occhiuto continua con le sciocchezze. Esperienza in Sardegna dimostra che si può fare» - Nel corso di un incontro pubblico a Cosenza, il candidato alla presidenza della Calabria è stato affiancato da Roberto Fico e Alessandra Todde. quicosenza.it scrive

