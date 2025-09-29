Tricopigmentazione a Napoli | la soluzione non invasiva per chi soffre di calvizie

La tricopigmentazione è una tecnica innovativa e non invasiva che offre una soluzione estetica per chi soffre di calvizie o diradamento dei capelli. Questa procedura utilizza micropigmenti biocompatibili per simulare l’aspetto naturale dei follicoli piliferi sul cuoio capelluto, creando un effetto visivo di densità e copertura. A differenza del trapianto di capelli, la tricopigmentazione non richiede interventi chirurgici, rendendola una scelta preferibile per molti. È fondamentale affidarsi a un professionista qualificato per garantire risultati ottimali e sicuri. La popolarità di questa tecnica è in crescita, con molte cliniche specializzate a Napoli e in altre città italiane. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

