Triathlon i convocati dell’Italia per la tappa di Roma della World Cup

L’ Italia si appresta ad ospitare la tappa della World Cup 2025 di triathlon nella consueta cornice dell’ EUR a Roma: sabato 4 ottobre, su distanza sprint, si confronteranno atleti da 20 Paesi, tra i quali 14 azzurri, ovvero 6 uomini ed 8 donne. La frazione di nuoto di 750 metri si disputerà nel laghetto dell’EUR, mentre il segmento di ciclismo di 20 km si snoderà tra il Palazzo della Civiltà Italiana e la Basilica dei Santi Pietro e Paolo, infine la parte di 5 km dedicata alla corsa si svolgerà nel parco in cui è stato realizzato lo stesso laghetto. Sono quattordici i convocati dell’Italia: in sei prenderanno parte alla prova maschile, ovvero Samuele Angelini (Fiamme Oro), Nicola Azzano (Carabinieri), Euan De Nigro (Carabinieri), Pietro Giovannini (Fiamme Oro), Nicolò Astori (707) e Miguel Espuna (CUS Pro Patria Milano), In otto, invece, saranno al via della gara femminile: si tratta di Costanza Arpinelli (Fiamme Azzurre), Alice Betto (Fiamme Oro), Beatrice Mallozzi (Fiamme Azzurre), Carlotta Missaglia (Carabinieri), Martina Mc Dowell (Cus Udine), Angelica Prestia (Centro Sportivo Esercito), Verena Steinhauser (Fiamme Oro) ed Ilaria Zane (ASD Jesolo Triathlon). 🔗 Leggi su Oasport.it

