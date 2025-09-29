Le parole di Riccardo Trevisani, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo la vittoria in Serie A. Tutti i dettagli in merito. Nel corso del suo intervento a Pressing, Riccardo Trevisani ha avuto parole di apprezzamento per l’approccio di Cristian Chivu in questo inizio di stagione con l’ Inter. Il giornalista ha sottolineato come l’allenatore rumeno stia facendo un ottimo lavoro, introducendo piccoli cambiamenti senza stravolgere un sistema che ha portato ottimi risultati negli ultimi anni. “Sta facendo tante piccole cose”, ha affermato Trevisani, evidenziando il fatto che Chivu non ha avuto paura di mettere mano alla squadra pur mantenendo la solidità che ha contraddistinto l’Inter sotto la guida di Simone Inzaghi. 🔗 Leggi su Internews24.com

Trevisani: «Su Pio Esposito c'è un meme al minuto. Chivu è perfetto, mi sta piacendo una cosa»