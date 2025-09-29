Trevisani critico | Ecco qual è il problema della Juventus Poi punta il dito su Koopmeiners | Sono 50 partite che… Cosa ha detto
Trevisani, noto giornalista e telecronista, si è soffermato così sulla Juventus dopo il pareggio ottenuto contro l’Atalanta. Le sue parole. Un’analisi durissima, una critica che non risparmia nessuno. Dagli studi di Pressing, il giornalista Riccardo Trevisani ha bocciato senza appello la Juventus vista nelle ultime uscite, puntando il dito non contro i singoli, ma contro un gioco che non convince e contro le scelte di Igor Tudor. “Il problema non è il centravanti, la Juve gioca male”. Il punto centrale dell’analisi di Trevisani è chiaro. « Gioca dall’inizio David e gioca male, gioca dall’inizio Openda e gioca male, gioca dall’inizio Vlahovic e gioca male: il problema della Juventus non è il centravanti, il problema è che la Juventus gioca male ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: trevisani - critico
Trevisani critico sulla Juventus: «A Verona squadra schiacciata e con poco gioco. Tudor? Ci ha messo anche del suo con questi errori»
#Pedullà risponde a #Trevisani: “Non si infamano i fiorentini per difendere #Pioli” #Fiorentina #SerieA https://violanews.com/social/pedulla-risponde-a-trevisani-non-si-infamano-i-fiorentini-per-difendere-pioli/… - X Vai su X
La dura critica di Trevisani alla Fiorentina ed ai suoi tifosi - facebook.com Vai su Facebook
Trevisani, noto giornalista e telecronista, si è soffermato così sulla Juventus dopo il pareggio ottenuto contro l’Atalanta. Le sue parole - Trevisani, noto giornalista e telecronista, si è soffermato così sulla Juventus dopo il pareggio ottenuto contro l’Atalanta. juventusnews24.com scrive