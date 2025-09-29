Trent’anni fa la PlayStation conquistò l’Italia | era il 29 settembre del 1995

Quotidiano.net | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

‘29 settembre’ non è solo il titolo di una delle canzoni più famose di musica italiana, perché il 29 settembre del 1995, esattamente trentanni fa, segna una data che forse appassionati di videogiochi italiani ricordano bene: l’arrivo ufficiale della PlayStation nei nostri negozi. PlayStation: un progetto nato quasi per caso. Già, quel venerdì di fine settembre, Sony non stava soltanto lanciando una nuova console, ma prendeva forma un fenomeno culturale che avrebbe cambiato in profondità il mondo dell’intrattenimento digitale. Il brand giapponese, fino ad allora gigante dell’elettronica e della musica, si affacciava sul mercato videoludico con un progetto nato quasi per caso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

trent8217anni fa la playstation conquist242 l8217italia era il 29 settembre del 1995

© Quotidiano.net - Trent’anni fa la PlayStation conquistò l’Italia: era il 29 settembre del 1995

In questa notizia si parla di: trent - anni

Più di trent’anni dalla strage di via D’Amelio: “Segno indelebile nella storia italiana”

Trent'anni senza l’Alex verde. Langer, tra genio e umanità

Trent’anni (più uno) alle Piagge. Santoro e la ’Comunità insorgente’

PlayStation fa profitti quasi doppi rispetto a Xbox: la rettifica - L'errore sarebbe nato da una sua cattiva interpretazione della sigla AM (Accountability Margin), scambiata per GM (Gross Margin), che lo avrebbe portato a tirare delle conclusioni completamente ... Scrive multiplayer.it

PlayStation, Xbox e i risultati dell'ultimo trimestre: il confronto fa riflettere - Alla luce della delusione esternata da Sony nelle scorse ore, il confronto fra i risultati dell'ultimo trimestre di PlayStation e Xbox fa riflettere. Riporta multiplayer.it

Cerca Video su questo argomento: Trent8217anni Fa Playstation Conquist242