Trent’anni fa la PlayStation conquistò l’Italia | era il 29 settembre del 1995

'29 settembre' non è solo il titolo di una delle canzoni più famose di musica italiana, perché il 29 settembre del 1995, esattamente trent'anni fa, segna una data che forse appassionati di videogiochi italiani ricordano bene: l'arrivo ufficiale della PlayStation nei nostri negozi. PlayStation: un progetto nato quasi per caso. Già, quel venerdì di fine settembre, Sony non stava soltanto lanciando una nuova console, ma prendeva forma un fenomeno culturale che avrebbe cambiato in profondità il mondo dell'intrattenimento digitale. Il brand giapponese, fino ad allora gigante dell'elettronica e della musica, si affacciava sul mercato videoludico con un progetto nato quasi per caso.

