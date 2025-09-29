Trenord per il nuovo sciopero nazionale treni a rischio da dalle 21 del 2 e per tutta la giornata del 3 ottobre

Ilnotiziario.net | 29 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo sciopero nazionale, proclamato dal sindacato SI Cobas, coinvolgerà anche i servizi Trenord a partire dalle 21 di giovedì 2 ottobre fino alle 20:59 di venerdì 3 ottobre 2025. Nuovo sciopero nazionale, treni a rischio il 3 ottobre L’agitazione interesserà il trasporto regionale, suburbano, aeroportuale e la lunga percorrenza, con inevitabili ripercussioni per migliaia . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

trenord per il nuovo sciopero nazionale treni a rischio da dalle 21 del 2 e per tutta la giornata del 3 ottobre

© Ilnotiziario.net - Trenord, per il nuovo sciopero nazionale, treni a rischio da dalle 21 del 2 e per tutta la giornata del 3 ottobre

In questa notizia si parla di: trenord - nuovo

Nuovo sciopero nazionale dei trasporti confermato: gli orari garantiti da Trenord

Nuovo sciopero dei treni: stop di 24 ore in settimana, le fasce di garanzia Trenord

trenord nuovo sciopero nazionaleNuovo sciopero dei treni il 2 e 3 ottobre, si ferma anche la scuola: orari e settori coinvolti dallo stop - È previsto uno sciopero generale nazionale di 24 ore da giovedì 2 ottobre ore 21 a venerdì 3 ottobre ore 21, che interesserà soprattutto i treni del ... Secondo fanpage.it

trenord nuovo sciopero nazionaleTrenord, per il nuovo sciopero nazionale, treni a rischio da dalle 21 del 2 e per tutta la giornata del 3 ottobre - Un nuovo sciopero nazionale, proclamato dal sindacato SI Cobas, coinvolgerà anche i servizi Trenord a partire dalle 21 di giovedì 2 ottobre fino alle ... Segnala ilnotiziario.net

Cerca Video su questo argomento: Trenord Nuovo Sciopero Nazionale