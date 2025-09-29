Trenord per il nuovo sciopero nazionale treni a rischio da dalle 21 del 2 e per tutta la giornata del 3 ottobre

Un nuovo sciopero nazionale, proclamato dal sindacato SI Cobas, coinvolgerà anche i servizi Trenord a partire dalle 21 di giovedì 2 ottobre fino alle 20:59 di venerdì 3 ottobre 2025. Nuovo sciopero nazionale, treni a rischio il 3 ottobre L'agitazione interesserà il trasporto regionale, suburbano, aeroportuale e la lunga percorrenza, con inevitabili ripercussioni per migliaia

