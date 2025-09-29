Treno diagnostico Diamante 2.0 Manutenzione continua in rete
La manutenzione ha un ruolo fondamentale per rete ferroviaria italiana, per questo ricopre una particolare importanza il progetto di rinnovo della flotta diagnostica di RFI, con l’introduzione del nuovo ’Diamante 2.0’. I treni diagnostici della flotta RFI consentono di acquisire ed elaborare informazioni utili per la valutazione dello stato di salute dell’infrastruttura ferroviaria, con riferimento ai parametri di tutti i sottosistemi infrastrutturali del sistema ferroviario: ovvero l’armamento, l’energia, il segnalamento e le telecomunicazioni. La diagnostica mobile è indispensabile per garantire la sicurezza dell’esercizio perché preveniene le avarie, consente di ottimizzare e programmare gli interventi di manutenzione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
