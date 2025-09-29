Trenino di Casella con l' orario invernale circolano solo i bus sostitutivi

Da lunedì 29 settembre entra in vigore l'orario invernale della Ferrovia Genova-Casella. Con la conclusione del periodo estivo, il servizio torna a essere interamente effettuato con autobus sostitutivi. La linea ferroviaria è infatti interessata da importanti interventi infrastrutturali. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Ferrovia Genova-Casella Per motivi tecnici, domenica 28 settembre la corsa delle ore 09.06 da Casella verrà effettuata con bus sostitutivo. - facebook.com Vai su Facebook

