Treni fermi per frana l' infernale viaggio di una studentessa tiranese | Sgomento

Una vera e propria odissea quella vissuta da una giovane studentessa universitaria del Tiranese. Domenica, a causa della caduta di massi ad Abbadia Lariana sulla SS36 e sulla linea ferroviaria, il suo viaggio da Tirano a Pavia si è trasformato in un incubo tra ritardi, convogli bloccati e bus. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Frana ad Abbadia Lariana, masso di tre metri cubi si stacca dalla montagna sfiora un treno e precipita sulla statale - È accaduto intorno alle 13 di domenica in un tratto interessato dai lavori delle Olimpiadi Milano- Riporta msn.com

Grosso masso frana prima sui binari poi sulla statale nel Lecchese - I vigili del fuoco evacuano i passeggeri di un treno rimasto bloccato dopo la caduta di un enorme masso che poi è precipitato sulla sottostante statale 36 tra Lecco ed Abbadia Lariana ... msn.com scrive

