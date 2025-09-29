Treni fermi per frana l' infernale viaggio di una studentessa tiranese | Sgomento
Una vera e propria odissea quella vissuta da una giovane studentessa universitaria del Tiranese. Domenica, a causa della caduta di massi ad Abbadia Lariana sulla SS36 e sulla linea ferroviaria, il suo viaggio da Tirano a Pavia si è trasformato in un incubo tra ritardi, convogli bloccati e bus. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
